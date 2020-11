Ettepanek: laename omavalitsustele 100 miljonit, raha ju on!

Mart Võrklaev. Foto: Erakogu / Tiit Blaat

Omavalitsused vajavad lisaraha, et teha ära olulised investeeringud. Riigi likviidsusreserv võimaldaks seda teha soodsa laenuga, pakub riigikogu ja Rae vallavolikogu liige Mart Võrklaev.

Samal ajal riigieelarve seaduse menetlusega riigikogus arutavad kohalikud volikogud valdade ja linnade järgmise nelja aasta eelarvestrateegiate ning 2021. aasta eelarvete üle. Kestva kriisi tingimustes on selge, et enamikus omavalitsustes on paremal juhul tulumaksu, omavalitsuste põhilise tuluallika, laekumise kasv pidurdunud või keerulisematel juhtudel koguni languses.