Urmas Klaas: kopsakam rahakott annaks meile võimaluse ettevõtlust stimuleerida

Urmas Klaas. Foto: Jassu Hertsmann

Presidendi mõte anda kohalikele omavalitsustele suurem majanduslik iseseisvus on täiesti õige, sest inimese tunnetus ja rahulolu algab ju eelkõige oma kodukohast, kirjutab Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond).

Eesti kohalike omavalitsuste rahastamissüsteemi puudustele on eksperdid mitmeid kordi tähelepanu juhtinud. Eelkõige on probleemiks see, et omavalitsuste võimalused ise tulu teenida on piiratud ning vahendid jagunevad omavalitsuste vahel ebaühtlaselt. Omavalitsuste rahastamissüsteemi tuleb kindlasti muuta. See suurendaks omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu juhtimisel ja korraldamisel.