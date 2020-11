Poliitikaradar: Reformierakonna pehme pai Keskerakonnale

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Haridusminister Mailis Repsi probleemid, mis pole isiklikud, Eesti 200 purjekas kihutab reitingumerel, oravad Keskerakonda ei hammusta.

EKRE skandaalidest pausi pidav valitsuskoalitsioon täitis sel nädalal Õhtulehe abil tühimiku Keskerakonna skandaaliga. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps on kasutanud ministeeriumi autot ja autojuhti, lisaks ka ministeeriumi palgal olevaid nõunikke oma isiklike asjade ajamiseks. Ja selline asi pole enam üldse isiklik. Nii selle kui ka muude poliitsündmuste taustal aga paistab silma, kuidas Reformierakond on justkui ümber vahetatud, mis puudutab suhtumist Keskerakonda. Ja see võib olla pikas plaanis väga oluline.