Kristine Jarve: mida peab pank tegema, et saada digitaalseks tšempioniks?

Deloitte Eesti juht Kristine Jarve. Foto: Deloitte Eesti

Koroonapandeemia on sundinud paku oma tegevusmudelit ümber kujundama, Deloitte Eesti juht Kristine Jarve kirjutab rahvusvahelisele uuringule tuginedes, millistest pankadest on saanud selle käigus digitaalsed tšempionid.

Käesolev aasta on toonud pankadele mitmeid väljakutseid. Alates kevadest nägime, kuidas klientide muutuvad eelistused, vähenevad tulud ning tegevusmudeli ümberkujundamine sundisid panku uue reaalsusega kohanema. Deloitte'i digipanganduse uuringust* selgub, et lisaks on koroonaviiruse pandeemia suurendanud digitaalsete kanalite kiiret arengut ning lõhet digitaalsete liidrite ja teiste vahel.