Kadrian Jaagund: kellelgi võib sinu jäätmeid hädasti vaja minna

Lindström Baltikumi asepresident Kadrian Jaagund. Foto: Arno Mikkor

Kui jäätmetest saab kellegi teise toormaterjal, premeeritakse ettevõtjaks lisaks puhtamale südametunnistusele ka jäätmete müügist saadud tuluga, kirjutab Lindström Baltikumi asepresident Kadrian Jaagund.

Veel kümnend tagasi oli keskkonnasäästlikkus oluline teema ennekõike äriettevõtete turundusosakondadele, kes püüdsid pisikeste loodussõbralike uuenduste toel suuri mainepunkte võita. Kõlab süüdistusena, aga tegelikult algavadki suured muutused sageli väga ettevaatlikest sammudest – need võimaldavad kasumile suunatud organisatsioonidel veenduda, et teistmoodi on võimalik ning algselt kulureal figureeriv investeering konverteerub ühel hetkel tuluks.