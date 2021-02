Heigo Kaldra: eestlane on kehv müüja ja käpardlik ostja

Heigo Kaldra. Foto: Meeli Küttim

Nagu müük, nii eeldab ka ost toote või teenuse tundmist. Manpower OÜ juhatuse liige Heigo Kaldra kirjutab, et lausa traagiline on see, kuidas loodetakse, et odavaim ongi parim – seda nii riigi- kui erasektoris.

Mis seal salata, eestlased on kehvad müügimehed. Nii on vähemalt aegade algusest räägitud. Eks see on suur üldistus, aga kui võtta arvesse meie rahvuslikke eripärasid, nagu introvertsusele kalduv meelelaad, võõraste pelgamine ja eestlaslik jonnakus, tuleb sellega nõustuda. Kui veel lisada nõukaaja pärandina kaasas käiv suletud käitumismaneer ning maailma- ja ärikultuuri valikuline ning puudulik õppimine ja õpetamine, siis seda enam.