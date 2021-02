airBalticu juht: vaktsiini laiema kättesaadavusega muutub kiiresti ka nõudlus lennunduses

airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss. Foto: airBaltic

Koroonapiirangute kadudes näeme samasugust lennuteenuse nõudluse kasvu nagu mullu suvel, kirjutab airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.

Ei ole kahtlust, et 2020. aasta oli väljakutseterohke. See oli aasta, mil olime tunnistajateks kõige sügavamale aviatsiooni kriisile kogu sektori arengu jooksul. Samuti on see aasta täielikult muutunud sektori toimimispõhimõtteid.