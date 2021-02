Poliitikaradar: Jüri Ratase PR-kool – kuidas kitsas probleem laiaks tõmmata

Tänane menüü: Ratase ideederikas nädal, sotside järjekordne teene koalitsioonile, Repsi mured kasvavad, presidendivalimised.

Koalitsioon elab järjest enam valitsemistöösse sisse ning üldsõnalise koalitsioonileppe juurde on nüüd valmis saadud sama üldsõnaline 100 päeva plaan. Neist deklaratsioonidest hulga olulisem on aga valitsuse tegevuskava, mida veel ei ole. See peaks valmima järgmisel nädalal ning sellest dokumendist võiks juba näha konkreetseid eesmärke, millel juures vastutajad ning ka tähtajad. Seniks tuleb leppida hoogsate ideedega, mille kohta ei oska ka nende esitajad veel öelda, kuidas need täpselt ellu viiakse ja kas üldse. Mõni selline idee tuli sel nädalal endiselt peaministrilt Jüri Rataselt.