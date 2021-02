Kalev Kallemets: Eesti tuumajaama teeme erakapitaliga. Miks?

Kalev Kallemets. Foto: Eiko Kink

Erakapital on nagu demokraatia – see kaasab paljusid inimesi ja sunnib end ühiskondliku eluga kurssi viima, just seepärast liigub ka energiadefitsiidi lahendamine just era-, mitte riigisektori kätte, kirjutab Fermi Energia juhatuse liige Kalev Kallemets.

Meie eesmärk on rajada Eestisse väikereaktoritel põhinev tuumajaam peamiselt erakapitaliga, nagu on Soomes rajatud suuri jaamu. See väärib selgitamist, sest tavapärane lähenemine riikliku tähtsusega energeetikaküsimustes on seni olnud, et kõike otsustab, investeerib, lubab, planeerib, arendab ehk „käsib, poob ja laseb“ riik. Üldiselt on see ka Euroopa ajalooline praktika olnud, et just tuumaenergeetikas on arendajaks ja omanikuks riik ja riigiettevõtted.