Analüüs: inseneride nappus pidurdab Eesti majanduse arengut

Ligi veerand Eesti ettevõtluse lisandväärtusest tuleb tööstusest. Foto: Raul Mee

Eestis jääb järgmise kümne aasta jooksul puudu 2/3 töötleva tööstuse inseneride järelkasvust ning see pärsib Eesti majanduse arengut, kirjutavad OSKA uuringujuht Ave Ungro ja OSKA andmeanalüütik Rain Leoma äsja valminud OSKA töötleva tööstuse tuleviku-uuringu põhjal.

Ligi veerand Eesti ettevõtluse lisandväärtusest tuleb tööstusest. Lisandväärtuse kasvatamine võimaldab ühtlasi tõsta Eesti inimeste elatustaset. Geomeedia tööstusalade analüüs näitab, et mida kõrgem on riigi sisemajanduse kogutoodang, seda suurem on spetsialistide osakaal töötlevas tööstuses.