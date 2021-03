Kristjan Kalam: toome töökeskkonna 21. sajandisse

Ärgem rääkigem normaalsuse taastumisest. Võtkem seda olukorda hoopis kui võimalust anda oma töötajatele suurem autonoomia ja otsustusvabadus oma töö suhtes, mis niikuinii oli vältimatult tulemas, kirjutab füüsik Kristjan Kalam arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kui palju autonoomiat on töötajal oma tööülesannete ja tegevuste puhul? Kui palju autonoomiat on töötajal oma ajakasutuse, sh töö alguse ja lõpu puhul? Kui palju autonoomiat on töötajatel oma meeskonnakaaslaste valikul? Kui palju autonoomiat on töötajal oma töövõtete üle? Kui kõigis neis küsimustes jäi vastus pigem vähese poole, siis ei ole sel ettevõttel pikka pidu.