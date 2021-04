Siret Läets: aitame prügirongi rööbastele

Siret Läets. Foto: Erakogu

Maksame pakendiprügi eest raha ja nimetame ringlust võimaldavad jäätmed ümber ringmaterjaliks, pakub Siret Läets konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti elanike keskkonnateadlikkus on viimastel aastatel küll suurenenud, aga see pole piisavalt mõjutanud inimeste jäätmete sorteerimiskäitumist olukorras, kus olmeprügi teke on võrreldes 2000. aastaga ligi kaks korda suurenenud. Hiljutises Eesti Ekspressi ajakirjaniku läbi viidud majoneesipudeli eksperimendis nägime murettekitavat reaalsust. Selgub, et enamus eraisikute sorteeritud pakendijäätmeid käideldakse jäätmesorteerimisjaamades segaolmejäätmetena.