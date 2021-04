Liisa Past ja Märt Helmja: taastuvenergia ühistud toovad Ida-Virumaale rohemajanduse

VKG kaevandus. Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla, Andres Haabu

Konverteerime põlevkivienergeetikas tehtud töö taastuvenergeetikasse, pakuvad Märt Helmja ja Liisa Past arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslik olukord ja tuleviku väljavaated on üks neist probleemidest, mida on Eestis kombeks imetleda, mitte lahendada, eriti veel seetõttu, et piirkond on sageli mütologiseeritud. Majanduse ootamatud struktuurimuutused on kaasa toonud nii Kreenholmi sulgemise, piirikaubanduse ja transiidisektori tähtsuse kao kui ka põlevkivisektori kahanemise. Lisaks majanduslikule lõhele tähendab see ka ühiskondlikku lõhet.