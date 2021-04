Madis Müür: kas kõrgemad hinnatasemed Funderbeamis on halb?

Investor Madis Müür Foto: Raul Mee

Funderbeami kõrgemad valuatsioonid on hoopis konkurentsieelis, kirjutab investor Madis Müür.

Mitmel pool on õigesti välja toodud Funderbeami tehingute kõrgemaid hinnatasemeid, kui toimub rahastusvoor piiratud ligipääsuga järelturuta eraturgudel või inglite, asutajate ja fondide rahastatud voor. Kas see on aga üldse probleem ja põhjus varaklassist eemale hoida?