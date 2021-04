Vladimir Libman: karjäärisõda kohalike geeniustega käib juba 17 aastat

Vladimir Libman. Foto: Julia-Maria Linna

Paekivitoodete Tehase OÜ omaniku Vladimir Libmani sõnul on kohalikud omavalitsused juba pikemat aega heitnud kaikaid kodaratesse ettevõtetele, kes on üritanud paekivi kaevandamiseks uusi karjääre avada.

Lugesin suure üllatusega Teeli Remmelga artikli pealkirja killustrikukriisist ja karjäärisõjast. Muide, artikkel ise on suurelt jaolt õige (olgugi et autorid on unustanud pulmakirjelduses küsida peigmehe arvamust). Pealkirjas mainitud sõda ei ole alanud eile ja see on kestnud juba üle 17 aasta (ei tahaks uut saja-aastast sõda!).