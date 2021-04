President põlevkivi aja lõppemisest: muutusi pole võimalik peatada, saab vaid pea liiva alla peita

President Kersti Kaljulaid Äripäeva raadios tänavu märtsis Foto: Andras Kralla

Edaspidi ei taha meie kaubanduspartnerid enam ei fossiilset energiat ega selle toel toodetud tooteid. Kes teeb näo, et seda kõike on võimalik ignoreerida ilma suurima majandusliku kahjuta, valetab, rääkis Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid täna Kultuurikatlas Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevadel peetud kõnes.

Tere tulemast ka minu poolt „Õiglase ülemineku visioonipäevale“. Ja kui mõelda nende kõigi kolme sõna peale, siis on see tegelikult päris tabav. Pole küll ilmselt maailma suurima turunduspotentsiaaliga nimi, isegi 24 või 48 pole lõppu pandud, aga tegelikult vähemalt eesti keeles on see isegi ootamatult täpne.