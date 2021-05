Kinnisvaraarendaja: tõeline investeering olgu "roheklõpsuga"!

Kalle Aron Foto: Marko Mumm

Kinnisvara nõuab rohepööret nii arenduses kui ka ehituses – isegi liginullenergia ei peaks olema eesmärk, vaid kohe plussenergia, kirjutab Scandium Kinnisvara partner Kalle Aron.