Ivari Padar: laenuraha toel venitame järgmiste valimisteni, ei enamat

Ivari Padar. Foto: Raul Mee

Kulude kontroll peab olema pidev tegevus. Samas ei saa riigieelarve revisjon kindlasti olla vaid kulukärbetekeskne, vaid peab samavõrra otsima võimalusi riigi tuludes, kirjutab riigikogu liige, endine rahandusminister Ivari Padar (SDE).

Tegevuspõhisele eelarvele üleminekul oli üllas soov tõhustada eelarve menetlemist ja pakkuda kvaliteetsemat avalikku teenust. Praktikas on aga juhtunud tõesti nii, et üldistustase on selline, mis raskendab arutelu.