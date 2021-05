Sven Sester: riigil on kulusid, mis tuleb ära jätta

Sven Sester. Foto: Raul Mee

Ei ole olnud ühtegi aastat, kus riigieelarve läbipaistvusele poleks tehtud etteheiteid. Paljuski on need olnud põhjendatud, sest riigikogu roll on eelarve menetlemisel aja jooksul muutunud väiksemaks, kirjutab riigikogu liige, endine rahandusminister Sven Sester (Isamaa).

Viimaste nädalate jooksul on toodud riigieelarve läbipaistmatuse peamiseks põhjuseks tegevuspõhine eelarve. See etteheide on pigem ülekohtune. Põhimõte, et iga konkreetne kulu peaks olema seotud konkreetse eesmärgi või programmiga on õige, sest selle abil on võimalik mõõta kulutatud vahendite efektiivset ja eesmärgipärast kasutamist.