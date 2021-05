Kärpekrokodilli reinkarnatsioon

Foto: Anti Veermaa

Fantastilise fiskaalroomaja, Reformierakonnaga seostatava kärpekrokodilli (Crocodylus jyrgenligiensis) taasilmumine avalikku debatti naeruvääristab mitut asja, mida peaksime tegelikult tõsiselt võtma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul on lausa hädatarvilik aeg-ajalt riigi kulude pool üle vaadata. Seda ei ole tõsiselt tehtud eelmisest kriisist saadik. Jah, see on alati ebapopulaarne. Keskerakonna lähenemine, et “me oleme otsustanud, et ei puuduta inimesi”, on poliitiline sõnamäng, sest mis tahes raha ümberjaotamine puudutab alati inimesi. Niisamuti ümmargune jutt maksureformist, mis niikuinii on tulevase poliitilise vaidluse teema.