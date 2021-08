Piret Kergandberg: advokaadibüroode käive kasvab, aga piir paistab

Piret Kergandberg. Foto: Erakogu

Koroonast tingitud ja kodukontoritega kaasnev tööefektiivsus ning tegevuskulude kokkuhoid tõenäoliselt pikemas perspektiivis vähenevad, kirjutab Wallessi juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg Äripäeva Infopanga advokaadibüroode aastaraportile antud kommentaaris.

Vaatamata koroonapandeemiale on Eesti advokaadibüroodel jätkunud aasatel 2019–2020 nii käibe kui kasumi kasv. Sellele on kaasa aidanud nii Eesti kui lähiriikide majanduse aktiivsus, aga samuti mõningane koroonaga seotud tööefektiivsuse kasv ja kulude kokkuhoid. Büroode koondkäibe kasv +6,9% tuleneb eelkõige suuremate, üle miljoni eurose aastakäibega büroode käibe kasvust – nende osakaal advokaadibüroode koguturust on üle 70%. Seejuures kasvas kõigi kümne üle 2 miljoni eurose käibega advokaadibüroo eelmise aasta müügikäive.

Üle 2 miljoni eurose käibega büroode kasum kasvas umbes 6 miljonit eurot, 15 miljonilt eurolt ligi 21 miljonile eurole. Seega langes ka enamik kõigi advokaadibüroode kasumi kasvust suurimate arvele. Väiksemate büroode käibes ja kasumis on pilt kirjum ja majandustulemuste kohta üldistusi teha ei saa.

Eeltoodust võib järeldada, et eelkõige suuremad advokaadibürood jätkavad käibe ja kasumi kasvatamist. Siiski prognoosin, et vähemalt käibe kasvule tuleb piir ette. Seda nii kvalifitseeritud tööjõu puuduse kui Eesti väiksuse tõttu. Kindlasti mängib rolli ka see, et väga suurtes büroodes on võimalik vähem pühendada igale kliendile ja töötajale personaalset tähelepanu.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099