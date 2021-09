Sami Seppänen: ministeeriumi põikpäisus seab ohtu Eesti julgeoleku

Sami Seppänen. Foto: Raul Mee

Eesti on 5G tehnoloogia kasutuselevõtul jäänud sabassörkijaks, ja mitte ainult – löögi all on liitlassuhted ja riigi julgeolekueesmärgid, kirjutab Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen.

301SE on märksõna, mis ajab harja punaseks paljudel ametnikel, kes Eesti riigi infotehnoloogilise arengu eest peaksid hoolt kandma. Riigikogu kevadise istungjärgu lõppemise tõttu vastu võtmata jäänud kobarseadus on klassikaline näide halva kvaliteediga seadusloomest, kus eesmärk, õiguspärasus ja mõjud ei ole omavahel sugugi seotud.

