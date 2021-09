Priit Humal: ühendustest rääkimise asemel hakkame neid rajama

Isamaa erakonna Tartu linna kandidaat Priit Humal Foto: Erakogu

Tartu ühendustega tegelemine pole täna ühegi abilinnapea ega osakonna ülesannetes loetletud. Isamaa juhitavas linnavalituses saab see olema prioriteet, kirjutab Isamaa erakonna Tartu linna kandidaat Priit Humal vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Ajalise kauguse vähendamine Tartu ja teiste keskuste vahel on Lõuna-Eesti arengu võti. Selle vajadusest on räägitud pikalt, kuid konkreetseid samme on vähe astutud. 80minutilise sõiduajani Tartu–Tallinna vahel on raudteel võimalik jõuda aastal 2025. Lennuühendused võiks paraneda varem, kuid maantee valmimine võtab rohkem aega.

