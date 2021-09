Vadim Orlov: Narva arengu võtmeküsimus on, kuidas tõsta keskmist palgataset

Narva tööstuspargi juht ja linnavolikogu kandidaat valimisliidust "Katri Raigi nimekiri" Vadim Orlov Foto: Erakogu

Narva vajab uusi ettevõtteid, mille ärimudel ei põhine odaval tööjõul, kirjutab Narva tööstuspargi juht ja linnavolikogu kandidaat valimisliidust "Katri Raigi nimekiri" Vadim Orlov vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Ettevõtlusaktiivsus on Narvas madal, tunduvalt alla Eesti keskmise. Kuid see ei tulene äriideede puudusest ega sellest, et narvalased ei oska või ei taha oma äri ajada. Peamine põhjus on elanike väga madal maksevõime. Tekib suletud ring: väikeettevõtetel on end raske ära majandada, madal kasumlikkus omakorda ei võimalda aga töötajatele kõrgemat palka maksta.

