Erkki Kubber: kas järgmised ükssarvikud võiksid olla miljardilise väärtuse asemel hoopis miljardi inimese aitajad?

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige Erkki Kubber Foto: Erakogu

Mis oleks, kui hakkaks ükssarvikuks nimetama hoopis ettevõtet, mis suudab positiivselt mõjutada miljardit inimest või hoopis istutada miljard puud, küsib Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige Erkki Kubber.

Eesti on idufirmade riik. Siit võrsunud seitse ükssarvikut on selge märk, et me oskame siin väikeses riigis teha ärisid, mis võivad mõjutada paljusid. Lausa nii paljusid, et potentsiaali on vähemalt miljard eurot.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099