Automüüja: turg buumib, hinnad tõusevad, kaup on likviidne

Kasutatud autode müügiplats Kadaka teel. Foto: Andras Kralla

Tänavune aasta saab paljudele automüüjatele olema rekordiline nii müüdud sõidukite arvu, käibe, kui ka marginaali poolest. Teisalt tekitab see ka kerget ärevustunnet, sest homset prognoosida on päris keeruline, kirjutab Nordauto Grupp OÜ tegevjuht Priit Ärmpalu Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi kvartaliraportile antud kommentaaris.

Tundub, et Eestis ei ole turg veel oma hinnalage saavutanud, sest Läti ja Leedu automüüjad ostavad Euroopa oksjonitelt autosid juba sama hinnaga, millega meie müüme. Autode defitsiit kasvab, sest uute autode tarneraskuste tõttu väheneb teise ringi autode osakaal turul. Eriti suurt rolli mängivad siin täisteenusliisingut pakkuvate firmade teise ringi autod.

Uusi peale ei tule ning olemasolevaid lepinguid järjest pikendatakse. Need kasutatud autod, mis turule jõuavad, ostetakse paari-kolme päevaga ning kahtlemata tõstab see olukord ka nende hinda.

Sama on uute autode turul, kus kiibikriisi tõttu on nii mõnigi uute autode müüja tunnistanud, et uued mudelid, mis turule tulevad, on juba märgatavalt kallimad kui senised. Autod on muutunud teatud mõttes investeeringuks omaette, sest paljud, kes on ostnud paar-kolm aastat tagasi omale auto, avastavad täna, et see maksab sisuliselt sama palju või enamgi veel.

See omakorda on andnud ka pankadele julgust anda ilma probleemideta välja liisinguid, sest auto on likviidne kaup.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099