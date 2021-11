Andree Raid: üürnik fikseerigu hind, üürileandja tõstku hinda

Adjöö, Londoni börs – Brexit tähendab Brexitit

Kasutasin 2016. aastal Brexiti referendumi tulemusele järgnenud ehmatust ära, et juurde osta kolinal kukkunud lennufirma Ryanairi aktsiaid. See oli õige arvestus, et lennuühendused ei katke ja elu läheb edasi. Kuid Brexit tähendabki Brexitit, enam ei ole brittidel ja Suurbritannial kõiki neid võimalusi, mis on liidu liikmetel ja ettevõtetel tuleb kohaneda.

Kasutasin 2016. aastal Brexiti referendumi tulemusele järgnenud ehmatust ära, et juurde osta kolinal kukkunud lennufirma Ryanairi aktsiaid. See oli õige arvestus, et lennuühendused ei katke ja elu läheb edasi. Kuid Brexit tähendabki Brexitit, enam ei ole brittidel ja Suurbritannial kõiki neid võimalusi, mis on liidu liikmetel ja ettevõtetel tuleb kohaneda.