Jüri Raidla: demokraatia on eduka Eesti edu pant

Jüri Raidla. Foto: Raul Mee

Koroonapandeemia on puudutanud mitte ainult rahva, vaid ka Eesti demokraatia tervist. See on teema, millega meil tuleb vaba ühiskonna ja majanduse hoidmiseks tegeleda, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja Ellex Raidla advokaadibüroo asutaja ja vanempartner Jüri Raidla.

Demokraatia on rahva võim. Demokraatias teostab rahvas võimu iseenda eest, nimel ja jaoks. Demokraatia ammendavat legaaldefinitsiooni ei leia me ka põhjaliku otsimise tulemusena. Pealegi on demokraatia mõiste ajas ja ruumis muutunud ning küllap muutub tulevikuski.

Samas on demokraatiale omased teatavad tunnused, mille järgimist on võimalik hinnata, tõsi küll, mitte loodusteadusliku täpsusega. Riigikohus on leidnud, et muu hulgas seisneb demokraatia oluliste juhtimisotsuste tegemises võimalikult ulatuslikul ja kooskõlastatud alusel.

Eesti on demokraatlik riik, selles pole vähimatki kahtlust. See postulaat on sätestatud põhiseaduse esimeses paragrahvis, demonstreerides põhimõtet, mis on Eestis ka edukalt rakendatud. Kahtlust pole ka selles, et alates üheksakümnendate aastate algusest on Eesti õigusloomes demokraatiat loodud ja arendatud järjekindlalt ning sihipäraselt. Vaevalt keegi selleski kahtleb, et demokraatlik riigikorralduse mudel on olnud Eesti senise ühiskondliku olemise ja majandusliku edu nurgakivi.

