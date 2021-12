Pankroti veerel ettevõtja: kui tuleb süüa *****, ära näksi!

Imepilt Studiose asutaja Almondi Esco. Foto: Mait Jüriado

Suurtesse raskustesse sattunud Imepilt Studiose asutaja Almondi Esco kirjutab avameelselt, millest ta unistas ettevõtet asutades, mida hakkas tundma asjade arenedes ning kuidas mõtleb praegu.

Aasta eest First Northile pürginud Imepilt Studios on olukorras, kus tuleb valmistuda luigelauluks või siis ikkagi tõusta fööniksina tuhast. Kuigi mõlemad stsenaariumid on võimalikud, ei ole kapitalikriisis ettevõte valmis potentsiaali minema viskama.

