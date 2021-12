Koit Pikaro maffiaprotsessi võtmetunnistajast: ta on hingelt tõeline reetur!

Endise kogenud kriminaalpolitseiniku Koit Pikaro väitel on nn maffiaprotsessi võtmetunnistaja Kristian Kesner hingelt reetur, ent just see võibki olla põhjus, miks ta oleks politseile kasulik.

