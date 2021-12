Telia tehnoloogiajuht: 5Gga jokutamine peab lõppema

Sami Seppänen: ministeeriumi põikpäisus seab ohtu Eesti julgeoleku

Eesti on 5G tehnoloogia kasutuselevõtul jäänud sabassörkijaks, ja mitte ainult – löögi all on liitlassuhted ja riigi julgeolekueesmärgid, kirjutab Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen.