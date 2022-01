Maret Maripuu: kaotusevalu ei saa vähendada, küll aga surmi ära hoida

Maret Maripuu. Foto: Erakogu / Tööinspektsioon

Aasta alguses avalikkust šokeerinud traagilised tööõnnetused näitavad veel kord, et riskianalüüsid on tõsine asi, mitte lihtsalt bürokraatlik paberimäärkimine, kirjutab Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

2. jaanuaril kaotasid oma elu tööd tehes kolm inimest – kaks kogenud töötajat ning üks noormees, kes tegi tööelus esimesi samme. Kriminaalmenetlus peab näitama, mis juhtus ning mis läks valesti, et õnnetus juhtuda sai. Perede kaotusvalu see teadmine vaevalt et vähendab. Küll aga on see äratuskell kõigile tööandjatele vaadata üle oma töökeskkonnas toimuv, et töö tegemine saatuslikuks ei saaks.

