Arvamused

DPD tegevjuht: elektrikaubiku kilomeeter maksab nüüd diisliga samapalju, aga ise rohkem elektrit toota kah ei lasta

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss Foto: Erakogu

Riigil puudub rohepöörde nõudmiseks strateegia – elektrihinnad tõstsid särtsutoitel kaubiku sõidukilomeetri hinna diiselkaubiku tasemele, kuid oma territooriumile päikesepaneelide lisamist ei luba riigi asjaajamine samuti teoks teha, nendib kullerettevõtte DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Natuke enam kui aasta eest võttis DPD Eesti oma saadetiste laiali vedamiseks kasutusse täiselektrilised kaubikud. Esialgsest seitsmest kaubikust on nüüdseks saanud 17. Eesti mõistes on selline käik ettevõtete seas esimene ning on nõudnud omajagu investeeringuid ja planeerimist. Esiteks maksavad elektrilised kaubikud palju ning teiseks on nende tasuvus samaväärsete diisliga liikuvate kaubikutega võrreldes selline, et natukene tuleb ikka ise ka peale maksta. Lisaks oleme pidanud välja töötama laadimisvõrgustikud, eraldi sõidugraafikud jne.

