Marcus Keller: digitaalne valuuta on tulevik, kuid see pole krüptoraha

Eksponent.ee toimetaja Marcus Keller Foto: Rain Nahkur

Krüptorahaga tehtavate tehingute anonüümsus on pigem illusioon, sedalaadi raha pole tegelikult vabam ning krüpto olemus ei võimalda sel tavavaluutat asendada, kirjutab majandusteemalise blogi Eksponent.ee toimetaja Marcus Keller.

Digitaalne raha, sealhulgas krüptoraha nagu bitcoin pole paljude jaoks enam võõras kontseptsioon. Ehkki mitme krüptoraha väärtus on võrreldes mõne kuu taguste hindadega oluliselt langenud, on krüptorahad purustanud maailmas nii mõnegi rekordi, olles muutunud nii suureks sensatsiooniks, et isegi investeerimisvõhikud on otsustanud nendega kauplema hakata. Menukus on olnud nõnda suur, et El Salvador nimetas bitcoini 2021. aastal oma ametlikuks valuutaks.

Lihtsustatud mõttes on krüptoraha digitaalne raha, mis eksisteerib justkui piksel arvutiekraanil – sellel pole füüsilist kuju. Krüptorahade üks suurimaid müügipunkte ja unikaalseid faktoreid on väidetav detsentraliseeritus, see tähendab krüptorahal pole kontrollorganit ega muud keskvõimu. Just see faktor on pannud krüptopooldajad alternatiivsete valuutade kasuks otsustama.

Mina isiklikult aga ei ennusta krüptovaradele pikas perspektiivis kõrget lendu. Mitmel põhjusel.

