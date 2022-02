Aeg raha turule viia ja Tallinna börsil aktsiaid kokku osta!

Börsipaanika on tekitanud ostukohad Tallinna börsil. Foto: Liis Treimann

Eelmisel nädalal ütlesin oma sõpradele, et juhul kui sõda Ukrainas lahti läheb, siis tasub Tallinna börsil asuda ostupoolele. Nüüd on see aeg käes, kirjutab börsitoimetaja Anu Lill. Miks nii? Äkki venelane ründab, elu ja majandus kukub kokku. Baltikum olevat ju Putini nimekirjas järgmine?

Tegelikkuses näitab Putini käitumine läbi aastakümnete, et kuigi mehel on maailmavallutamise ambitsioon, on tal ka surmahirm NATO ees. Kui Venemaa oleks tahtnud Eestit rünnata, oleks ta seda juba 2007. aastal pronksiöö ettekäändel teinud, kus kohalikud Kremli käsilased tõmbasid üles korraliku mäsu Tallinna tänavatel ja jauramist jätkus terveks aastaks.

