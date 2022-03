Kaspar Oja: kui ettevõtja ootab 30 päeva vastust lihtsale küsimusele, on see absurdne

Kaspar Oja. Foto: Liis Treimann

Bürokraatia vähendamisest on hinnatõusu vastu rohkem abi kui toetustest, kirjutab ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja.

Harilikult seostatakse kiiret hinnatõusu majanduse hea käekäiguga: kui majanduses läheb hästi, siis jääb vabu ressursse puudu ja töötus on madal ning see lükkab hinnad üles. Viimase aja kiire hinnatõusu teeb aga eriliseks asjaolu, et selle taga on suuresti pakkumispoolsed tegurid, mis ei sõltu kohalikust majanduskonjunktuurist. Hinnad on tõusnud, sest energia on kallinenud üle maailma. Me ei saa aga öelda, et hinnatõus tuleks pelgalt impordist, kuna kallinenud on ka kaubad, mida me ise toodame, kuid mille puhul oleme maailmaturul hinnavõtjad.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev