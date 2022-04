Ettevõtja: kolm ettepanekut, kuidas sõja lõpp lähemale tuua

Päästame sõjapõgenikud ka liigse bürokraatia küüsist

Ukraina elanikud, kes on pidanud Venemaa kallaletungi tõttu oma kodu maha jätma ning otsinud sõja eest varju Eestis, tuleb bürokraatlikest väntsutustest võimalikult kiiresti üle aidata, kuniks see on veel suhteliselt lihtne ja odav, kirjutab Äripäev juhtkirjas.