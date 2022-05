Siiri-Mall Musten: kasumijahi ja omaniku huvide asemel olgu juhil saja aasta plaan

Siiri-Mall Musten. Foto: EBS

Enam kui sajanditaguse töötusrevolutsiooni ajal välja töötatud majandusteooriad, ärimudelid ja organisatsioonistruktuurid 21. sajandil enam edu ei too. Tippjuhid peavad 3–5 aasta perspektiivist lähtuva mõtteviisi vahetama 100 aasta vaate vastu, kirjutab Šveitsis elav iduettevõtja, investor ja EBSi 21 century-leader-programmi juht Siiri-Mall Musten.

Edukal 21. sajandi juhil on teadmised ja oskused, et pakkuda inimestele heaolu, säästa loodusvarasid ja tagada jätkusuutliku majandamisega ettevõtte kasum. Peenem nimetus sellele on ringmajandamine.

