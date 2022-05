Eva Truuverk: uus kriis tuleb oodatult, aga veel pole hilja

Eva Truuverk. Foto: Jannus Jaska

Miks me ootame, mil meile saabub „ootamatult“ keskkonnakriis. Võtame initsiatiivi, loome Eestisse rohepöörde kompetentsikeskuse ja muudame rohepöörde Eesti edulooks, kirjutab Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk.

Rääkides oma tuttavatega, on tunda, et me oleme kriisidele reageerimisest väsinud. Alates 2020. aasta kevadest on meid saatnud eriolukorrad ja ärevad ajad. Kuid loodus ei hooli sellest, et meil on parasjagu teiste kriiside lahendamisega kiire ja kui me praegu rohepöördega ei tegele, võime olla hiljaks jäänud. Praegu saame veel (rohe)kriisi ära hoida.

