Mario Vee: pidevalt soodsat elektrit? Aga palun!

"Salvestus on täna alakasutatud võimalus ning lubaks odavat keskkonnasõbralikku elektrit tarbida ka hetkedel, kus päike ei paista ja tuul ei puhu," kirjutab Energiasalve projektijuht Mario Vee. Foto: Andras Kralla

Tänaseks kujunenud ja edaspidigi süvenev olukord elektriturul loob pinnase seni alakasutatud lahenduste kasutusele võtuks. Soodsatel tundidel salvestatud elektrienergia stabiliseeriks tarbijate jaoks elektri hinna märkimisväärselt madalamal tasemel, kirjutab Energiasalve projektijuht Mario Vee.

Selge on, et taastumatute allikate kasutamine ei ole jätkusuutlik ning nende osakaalu tuleb pikemas perspektiivis järjest vähendada. Seda asendavad taastuvad energiaallikad – energia päikesest, tuulest ja veest. Ent tuul ja päike on kahjuks juhitamatud ning hüdroelektrijaamade potentsiaal on Eestis väga madal.

