Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: uus olukord ja sõja tulevik

Viljaladu Lõuna-Ukrainas Odessa oblastis. Foto: SIPA/Scanpix

Ukraina vastu Venemaa poolt alustatud ebaõiglases sõjas on alanud uus periood. Nii sõjalises kui ka majanduslikus mõttes, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

Sõjaliselt on Venemaal pärast pikka pingutamist ja suuri ohvreid õnnestunud vallutada peaaegu kogu Luhanski oblasti territoorium. Nüüd on selgelt näha märke, et sedasama püütakse saavutada ka Donetski oblastis. See võimaldaks Kremlil deklareerida, et sõja eesmärgid on vähemalt mingis osas saavutatud.

