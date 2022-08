Raivo Vare: 15 kriisiteesi, millega ettevõtjal ja investoril tuleb lähiajal arvestada

Kristi Saare: investeerida üksi või partneriga?

Enamik meist ei liigu läbi elu üksi – meie kõrval on partner, elukaaslane, abikaasa. See aga tähendab, et on üks oluline mõttekoht ka investeerimisstrateegias: kas oma portfelli ehitada üksi või ühiselt? Millised on portfellide ühendamise riskid ja millised boonused?

Enamik meist ei liigu läbi elu üksi – meie kõrval on partner, elukaaslane, abikaasa. See aga tähendab, et on üks oluline mõttekoht ka investeerimisstrateegias: kas oma portfelli ehitada üksi või ühiselt? Millised on portfellide ühendamise riskid ja millised boonused?