Kristina Kallas: maksutõusu jutt on arulage, vajame riigieelarve reset'i

Alar Karis riigikogule: riigieelarve pole mutiauk, ärge petke ennast ja valijaid

Kujutlus, et kulutusi ja toetusi on võimalik kasvatada ilma makse tõstmata või millestki muust loobumata, on illusioon, ütles vabariigi president Alar Karis esmaspäeval riigikogu avaistungil.