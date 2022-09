Õiguskantsler hoiatas aastakõnes inimeste solgutamise eest

Ülle Madise. Foto: Ivar Kuldver

Ka üks bürokraatia ohver on Eesti Vabariigis liiga palju. Kui ametnikud keerukate juhtumite puhul otsustamisest loobuvad, mis on järjest levinum paheline võte, alluvad nõrgemad survele ja jäävad nii kaitseta, ütles õiguskantsler Ülle Madise riigikogus peetud iga-aastasel õiguskantsleri tegevust puudutavas kõnes.

Mul on väga hea meel, et ma saan tihtipeale argumenteeritult mitte nõustuda nendega, kes ütlevad, et riigitüüri juures mitte keegi mitte midagi ei tee ja kui teeb, siis halvasti. See ei ole nii. Kahjuks ei oleks õige ka vastupidine üldistus. Kohtasime jälle ka ülbust, seadustele vilistamist, avaliku arvamuse kummardamist ja kohati isegi poliitiliste suuniste ootamist seal, kus ametniku kohustus on lähtuda ainult seadusest, faktidest ja loogikast. Seda nägime mitmes valdkonnas.

