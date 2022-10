Tõnu Mertsina: eksport kuivab kokku

Olavi Lepp: klientide käitumises paistab hoiatavaid märke

Eesti suurima panga Swedbanki juht Olavi Lepp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et rahavood on mitmes sektoris pinge all ning kulude pool on ettevõtetes kiiresti üles minemas.

