Arvamused

30. november kell 11:40 Jaga lugu:







Tiit Kolde: iga idee, mis tõstab turvatunnet, on kuldaväärt

Tiit Kolde. Foto: Erakogu

Tänavune aasta on erakordne – sõda Ukrainas, kõrge inflatsioon, energiakriis ning laiemalt turvalisuse ja toimetulekuga seotud probleemid on ilmsed, samas lahendused niiväga mitte, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja, If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde.

Seekordne Eduka Eesti arvamuslugude konkurss on eriti oluline, sest pakub kõigile võimaluse oma ideid esile tuua. Parimad ideed saavad tunnustuse ja võimalik, et ka võimaluse reaalselt teoks saada ja meie ees seisvaid väljakutseid lahendada. Oodatud on kõik ideed, mis aitaksid Eestit edukamaks muuta.

Kindlustusseltsi vaatevinklist kõnetavad meid mõistagi eriti turvalisusega seotud teemad ning ka vastutustundlik maailmavaade. Soovime leida võimalusi, kuidas vähendada õnnetusi ja kui need siiski juhtuvad, siis kuidas lahendada tekkinud kahjud võimalikult kiiresti ja väikese jalajäljega.

Õnnetuste ärahoidmiseks on oluline mõista nende põhjuseid. Paljude uuringute ja kahjustatistika põhjal võib esile tuua rida tüüpilisi probleemkohti, mis vajavad lahendamist.

Toome näiteid: tervelt kolmveerand Eesti autojuhtidest kasutab sõidu ajal mobiiltelefoni, mis on juhtide tähelepanu seisukohalt selge probleem. Iga päev toimub Eesti teedel keskmiselt 15 kokkupõrget suurte metsloomadega. Pea pooled liiklusõnnetused juhtuvad parklates. Paljud kodused kütte- ja elektrisüsteemid on vananenud ja hooldamata ning põhjustavad seetõttu põlenguid.

Loe lisaks Kopsaka preemiaga arvamuskonkurss läks taas lahti

Kui aga õnnetus on toimunud, on tähtis leida parimad ja keskkonnasõbralikud lahendused tagajärgede kõrvaldamiseks. Näiteks on pea kolmandik kaskokindlustuse õnnetustest seotud sõidukite klaasidega. Kas autoklaasi tasuks parandada või vahetada? Kui klaas parandatakse, tekib jäätmeid kolm grammi ja kui vahetatakse, viisteist kilogrammi.

Ostame uue või remondime vana?

Kui me Eesti suurima kindlustuspakkujana võtame arvesse kasvõi ainult oma kindlustusjuhtumite arvu, siis on nende valikute vahe keskkonnale väga oluline. Sama küsimus – parandada või asendada – kehtib paljudes teisteski kindlustusliikides. Nii on keskkonnasõbralikku parandamist toetavad ideed väga aktuaalsed.

Meie liikumisharjumustes on viimastel aastatel toimunud suuri muutusi. Paljud on seda tundnud omal nahal ja ka uuringud kinnitavad, et palju pingeid ja ka õnnetusi tekitavad olukorrad, kus osaliselt või täielikult samadel teedel peavad liiklema jalakäijad, elektritõukerattad, jalgrattad ja autod. Olukorras, kus meil täna Eestis paljuski puuduvad rattateed ja regulatsioonid on ebamäärased, tekib iga päev ohtlikke momente, õnnetusi ja omajagu meelepaha. Ideed selle olukorra lahendamiseks on samuti väga oodatud.

Kuigi meil kindlustusseltsina on erihuvi turvalisusega seotud teemade vastu, siis jääme põnevusega ootama kõiki Eduka Eesti arvamuslugude võistlustöid. Kui sul on hea idee, mis võiks Eestit edukamaks muuta, ära jäta seda sahtlisse. Lennukat sulge!

Pane eduidee kirja ja võida 10 000+ eurot! Edukas Eesti on Äripäeva, Eesti Gaasi, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Veriffi, Swedbanki ja Technopolis Ülemiste konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Konkursil saab osaleda kuni kahe võistlustööga, artikli maht on kuni 5000 tähemärki (koos tühikutega). Kesksed hindamise kriteeriumid on ideede algupärasus, teostatavus ning särav esitus. Peaauhind toob võitjale 10 000 eurot, teine koht 3000 ja kolmas 2000 eurot. Lisaks annavad eriauhindu konkursi toetajad. Äripäev valib tänavu oma lemmiku koos Rohetiigriga. Žüriisse kuuluvad korraldavate ettevõtete omanikud ja juhid, konkursi viib läbi Äripäeva arvamustoimetus. Konkurss lõpeb 2. aprillil 2023. Võistlustööd ilmuvad Äripäeva arvamusosas avatud erirubriigis ja Eduka Eesti Facebooki lehel. Võistlustöö ja autori pildi saab esitada SIIN. Tehniliste probleemide ja lisaküsimuste korral kirjutage meile [email protected].