Tarmo Ulla: põnts vanemate rahakotile, pidur tuleviku Eestile

Swedbanki juhatuse liige, eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Foto: Erakogu

Vajame häid ideid, et ajutine lisasurve vanemate rahakotile ei kanduks edasi laste unistustele ega kitsendaks nende tulevikuvalikuid, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja, Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Sammume kriisist kriisi juba ligi kolm aastat. Viimane aasta on eriti rängalt löönud eestlaste rahakoti pihta. Toiduhinnad on tänavu kasvanud 18%, eluasemekulud 55% ja energiahinnad 71%. Näeme tänavu eeskujulikku statistilist keskmist palgakasvu, kuid meie ostujõud kukub sellest hoolimata tagasi umbes 2018. aasta tasemele ning ka säästud on hakanud vähenema.

