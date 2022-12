Artikkel

Andrus Alber: riigi kulud kasvavad üha, kus on püsivad tuluallikad?

Andrus Alber. Foto: Erakogu

Sõltumata sellest, kuidas Eesti majandusel on viimasel 5-6 aastal läinud, on riigieelarve ikka puudujäägiga. Kuidas sellest tsüklist välja saada, küsib FinanceEstonia juhatuse liige ja Finora Panga kaasasutaja Andrus Alber.

Lühiajaliselt saame öelda, et maksutulud laekuvad hästi. Riigikassas on piisavalt raha kulude katmiseks ja riigivõlga suudame edukalt teenindada. Seega on kõik justkui korras. Pikemas vaates on aga vastuseta põhimõtteline küsimus – millal jõuavad Eesti riigi tulud ja kulud tasakaalu?

