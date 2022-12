Erakonnad purelevad maksude kallal: tulumaks jääb enim hambu

Maris Lauri 2016. aastal konverentsil esinemas. Foto: Raul_Mee

Kaks valitsusliidu erakonda koos uue väikeparteiga jäid suurimale erimeelsusele üksikisiku tulumaksu küsimuses, kuid saavutasid muude maksudega hämmastava üksmeele saates „Poliitikute töölaud“.

Reformierakonda esindanud endise justiitsministri Maris Lauri sõnul tuleb hoida riigi kulutusi nii väiksena kui vähegi võimalik. Ta rõhutas, et oravapartei seisab jätkuvalt eelarvetasakaalu eest, vaatamata sellele, et valitsuses nende juhtimisel valminud järgmise aasta riigieelarve on 2 miljardiga miinuses.

