Mait Raava: kuidas valida juhile väga head järglast? Järeldused Eesti Energiale

Eliisa Matsalu: häbi, Jaak Roosaare ja LHV!

Jaak Roosaare ja LHV soovitus osta Venemaal tegutseva Silvano Fashion Groupi aktsiaid on silmakirjalik. Seda enam, et Roosaarel on hunnik Silvano aktsiaid, mille väärtust ta oma soovitustega tõstab, kirjutab Äripäeva ajakirjanik ja väikeinvestor Eliisa Matsalu.

